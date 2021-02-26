Son dakika haberleri! Bakan Akar: "Teröristler aynı yerde 2 gece yatamıyorlar"
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Son dakika haberleri! Bakan Akar: "Teröristler aynı yerde 2 gece yatamıyorlar"

26.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:08
Son dakika haberleri! Bakan Akar:

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Operasyonlarımız artarak devam edecektir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Operasyonlarımız artarak devam edecektir. Kahraman Mehmetçiğimiz, komandolarımızın nefesleri teröristlerin ensesinde. Aynı yerde 2 gece yatamıyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Adet Bilgisayar Dağıtımı Kampanyası kapsamında şehit ailelerine verilecek olan tabletlerin dağıtım töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinin inlerini başlarına yıktıklarını söyleyerek; "Bölgesel ve küresel olarak hassas ve kritik süreçten geçiyoruz. Tehditlerin arttığı bir dönemde bölgemiz terörün yanında mülteci, salgın hastalıklar sorunlarıyla karşı karşıyadır. Devletimiz her türlü tedbiri zamanında almaya çalışıyor. Türk silahlı kuvvetleri karada, denizde, havada ülkemizin menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için FETÖ, PKK, DEAŞ olmak üzere her türlü tehdide karşı ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir. Terör örgütlerinin,inlerini başlarına yıktık, yıkmaya da devam edeceğiz. Operasyonlarımız artarak devam edecektir. Kahraman Mehmetçiğimiz, komandolarımızın nefesleri teröristlerin ensesinde. Aynı yerde 2 gece yatamıyorlar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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