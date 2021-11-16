Son dakika haberleri: Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuşmanın detayları hakkında yapılan açıklamada, "Görüşmede başta Suriye'deki son durum olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet