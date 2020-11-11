Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
11.11.2020 00:13 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmede, Karabağ'da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye'deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı