Son dakika haberleri | Bakan Akar: "Rehavete kapılmadan daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz"
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Son dakika haberleri | Bakan Akar: "Rehavete kapılmadan daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz"

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü FASBAT Tesisleri'nde düzenlenecek "A400M FASBAT Uçak Bakım Hangarının Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü FASBAT Tesisleri'nde düzenlenecek "A400M FASBAT Uçak Bakım Hangarının Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İş Birliği Anlaşmaları Sertifika Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.(2)

Son dakika haberleri | Bakan Akar: 'Rehavete kapılmadan daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz'
Son dakika haberleri | Bakan Akar: 'Rehavete kapılmadan daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz'
Son dakika haberleri | Bakan Akar: 'Rehavete kapılmadan daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz'
Son dakika haberleri | Bakan Akar: 'Rehavete kapılmadan daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü
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