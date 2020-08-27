Son dakika haberleri! Bakan Akar: "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada...
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Son dakika haberleri! Bakan Akar: "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada...

Son dakika haberi... Bakan Akar: "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

Son dakika haberleri! Bakan Akar:
27.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:44

Bakan Akar: "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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