Son dakika haberleri! Bakan Akar: "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada... Son dakika haberi... Bakan Akar: "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

Bakan Akar: "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız." Kaynak: AA