Son dakika haberleri! Bakan Akar: "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada...
Son dakika haberi... Bakan Akar: "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız."
27.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:44
Bakan Akar: "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA