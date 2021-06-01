Son dakika haberleri! Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Son dakika haberleri! Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Son dakika haberleri! Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye'nin NATO'ya katkılarını vurguladığı belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye'nin NATO'ya katkılarını vurguladığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın müttefik 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle tek oturum olarak icra edildiği bildirildi. 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık kapsamında yapılan toplantıda, NATO'nun 2030 süreci ile Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından; Türkiye'nin NATO'ya katkıları vurgulanmış, NATO ve Avrupa'nın güneyinde başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelesine devam ettiği ifade edilmiş, bu yıl içinde bir kriz durumunda NATO'nun hazır kuvvet (VJTF) sorumluluğunun Türkiye'de olduğu belirtilmiş, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi STEADFAST DEFENDER-21 NATO tatbikatında da üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiği aktarılmış, mevcut katkılara ilave olarak siber imkan ve kabiliyetlerle Hava Polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına kara, deniz ve hava unsurlarımızla ilave katkıda bulunulduğuna dikkat çekilmiştir" denildi.

Ayrıca Bakan Akar'ın, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili; NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin devam etmesi gerektiği, aksi takdirde Afganistan'daki kazanımların kaybedileceği uyarısında bulunduğu ve Türkiye'nin barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini vurguladığı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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