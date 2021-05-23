Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor (2)
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Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLGEM KORVETLERİNİN İNŞA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİBakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere...

MİLGEM KORVETLERİNİN İNŞA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Tersane Komutanlığı'na geldi. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.'yi (ASFAT) ziyaret eden Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Yerli savunma sanayinin gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın yaptığı  4 MİLGEM korvetinden ikisi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda diğer ikisinin de Karaçi Tersanesi'nde inşasına devam ediliyor.  Çalışmaların koronavirüs salgınına rağmen planlandığı şekilde, takvime uygun sürdüğü kaydedidi.

AÇILIŞ TÖRENİNE GEÇTİİstanbul Tersane Komutanlığında hizmet veren gemi havuzunda da incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar daha sonra restorasyonu tamamlanan Kalender Kasrı'nın hizmete açılış törenine geçti. Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında restorasyonu gerçekleştirilen yapının onarımı yapıldı, zemin, kolon ve duvar ve kirişleri güçlendirildi. Kalender Kasrı'nın tarihi yapısını koruyarak restorasyonunun gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, "Bu eserleri orijinal şekline uygun olarak yenilemek ve günümüze kazandırmak çok önemli. Buradaki çalışmalar sayesinde övünçle yerli ve yabancı misafirlerimize gösterebileceğimiz tarihimizden bize gelen bir esinti niteliğindeki bu eser ortaya çıktı. Var olan bir eser yeniden hayat kazandı. Emeği geçen herkese en içten duygularla teşekkür ediyorum" dedi.Akar ve Komutanlar kurdele keserek hizmete aldıkları tarihi 1605 yılına uzanan yapıda incelemelerde bulundu.

 


Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor (2)
Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor (2)
Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor (2)
Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor (2)
Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor (2)
Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor (2)
Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor (2)
Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor (2)
Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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