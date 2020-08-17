Son dakika haberleri: Bakan Akar: "Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin yanındayız" Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler incelemeleri Yemeğe katılanlar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması TRABLUS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler incelemeleri

Yemeğe katılanlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması TRABLUS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: AA