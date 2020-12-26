Son dakika haberleri! Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
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Son dakika haberleri! Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

26.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:33
Son dakika haberleri! Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

Bir son dakika haberine göre Libya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Libya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Tacura Polis Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya gelen Akar, Libya'nın 24 Aralık'ta kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Büyük işler başardınız, inşallah bunların tamamını getirip Libyalı kardeşlerimiz huzur, güven ve barış içinde yaşamayı sürdürecek" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Başağa da Akar ve komutanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sizler bizim kardeşimizsiniz" ifadesini kullandı.

Başağa ile Akar komutanlarla birlikte daha sonra eğitim merkezinde incelemelerde bulundu. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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