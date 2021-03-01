Son dakika haberleri! Bakan Akar, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
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Son dakika haberleri! Bakan Akar, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

01.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:31
Son dakika haberleri! Bakan Akar, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi" denildi.


Son dakika haberleri! Bakan Akar, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Son dakika haberleri! Bakan Akar, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Son dakika haberleri! Bakan Akar, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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