Son dakika haberleri! Bakan Akar, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı