Son dakika haberleri | Bakan Akar, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti
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Son dakika haberleri | Bakan Akar, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti

Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti.

Son dakika haberleri | Bakan Akar, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti
12.09.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:26

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İzmir'deki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerine devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Akar ve komutanlar İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.

 


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Kaynak: DHA

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