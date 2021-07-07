Son dakika haberleri: Bakan Akar, İspanyol mevkidaşı ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bakan Akar, İspanyol mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberleri: Bakan Akar, İspanyol mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandes ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandes ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandes ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede NATO ve Avrupa Birliğinin yanı sıra ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin İbrahim Selim Selin Şekerci Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Bülent Uygun Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Bakan Akar, İspanyol mevkidaşı ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 15:53:47. #1.16#

title