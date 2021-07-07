Son dakika haberleri: Bakan Akar, İspanyol mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandes ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandes ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandes ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede NATO ve Avrupa Birliğinin yanı sıra ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı