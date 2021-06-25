Son dakika haberleri... Bakan Akar: "Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla 24 Temmuz 2015'den bugüne kadar 18 bin 220, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin 366 terörist...

Son dakika haberleri: Bakan Akar: "Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla 24 Temmuz 2015'den bugüne kadar 18 bin 220, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise bin 366 terörist etkisiz hale getirildi.