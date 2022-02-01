Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti
İhlas Haber Ajansı, Utku Şimşek - Politika
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Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul ettiANKARA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı kabul etti.
Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti
ANKARA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı kabul etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı kabulde, Bakan Akar tarafından askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi ifade edildi.