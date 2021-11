Son dakika haberleri... Bakan Akar: Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır. Bu anlayışla ve üzerimize düşen tarihi sorumluluk gereği bölgemizde barış, huzur ve istikrar için gayret sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Van'daki incelemelerinin ardından Azerbaycan'a geçti. Başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, havalimanından Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ne geçerek '8 Kasım Zafer Günü' nedeniyle düzenlenen kutlama programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülke ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Akar, 'can gardaşlar' ifadesini kullanarak söze başladı.

'SADECE ERMENİSTAN'A KARŞI KAZANILMIŞ BİR ZAFER DEĞİL'

'Sen Azerbaycan Yüreğimde Ateş' şiirinden dizelerini okuyan Akar, "Çok şükür, Karabağ bugün özgürdür. Şuşa, Fuzuli, Cebrayıl, Kubadlı, Zengilan, Ağdam, Kelbecer, Laçin bugün özgürdür ve anavatanla kucaklaşmıştır. İşte, Azerbaycan Türkü yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, 'artık yeter' diyerek vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır" diye konuştu.

Karabağ'ın özgürleştirilmesinde en büyük pay sahibinin şehitler ve gaziler olduğunu ifade eden Akar, "Şanlı tarihimizin en müstesna sayfalarına adlarını yazdıran bu yiğitlerimizin Cenap Prezident Aliyev'in liderliğinde yaptıkları fedakarlık ve kahramanlıkları asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır" ifadesini kullandı.

'HAKSIZLIĞA KARŞI SUSANLARA EN GÜZEL CEVAP OLMUŞTUR'

Karabağ Zaferi'nin 30 yıllık bir ısrarın, inancın ve azmin sonucunda elde edildiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Bu, sadece Ermenistan'a karşı kazanılmış bir zafer de değildir. Bu zafer aynı zamanda yıllarca haksızlığa, hukuksuzluğa göz yumanlara, sessiz kalanlara karşı da en güzel cevap olmuştur. Her zaman olduğu gibi sevincinizi sevincimiz, kederinizi kederimiz bildiğimiz can kardeşlerimizin bu haklı mücadelesinde de yine sizlerle olduk. Milletçe, tüm imkanlarımızla can kardeşlerimize destek vermeye çalıştık. Çünkü aynı kökten ve gövdeden beslenen ulu bir çınarın dalları gibiyiz, büyük bir milletin evlatlarıyız. Mete'nin, Attila'nın, Kül Tigin'in, Alpaslan'ın, Nizamı-i Gencevi'nin, Nesimi'nin, Fuzuli'nin, Dede Korkut'un torunlarıyız. Bilinmelidir ki; tarihi süreçte yaşananlar, Azerbaycan ve Türkiye arasına engeller koysa da dini, dili, milliyeti bir olan, tarihi kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı olan iki ülke insanının kalplerine asla kilit vuramamıştır, vuramayacaktır."

'KARDEŞLİĞİMİZ EZELDEN EBEDE UZANMAKTADIR'

Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde esir düşen Mehmetçiklere Nargin Adası'ndaki esaretleri sırasında Azerbaycanlı kardeşlerinin büyük yardımı olduğunu aktaran Akar, "Nargin'deki esir kampının son derece olumsuz koşullarında hayat mücadelesi veren Mehmetler, Azerbaycan Türklerinin yardımları sayesinde bir nebze de olsa rahat nefes alabilmişlerdir. 1918'de ise Anadolu'nun da çok zor şartlarda olmasına rağmen Enver Paşa'nın emriyle kurulan Nuri Paşa'nın emir-komutasındaki Kafkas-İslam Ordusu'nun can kardeşlerimizin yardım çığlığına koşması, kardeşlik ruhumuzun ete, kemiğe bürünmüş halidir" dedi.

Türkiye'nin yaşadığı afet ve acil durumlarda da Azerbaycan halkının tüm imkanlarıyla yardım eli uzattığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Tüm dünya bilmelidir ki; Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği ezelden gelip ebede uzanmaktadır. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacak. Zafer kazanılmıştır ancak uzun yıllar sonra Kafkasya'ya huzuru getirecek barışın kalıcı olmasını sağlamak için yeni bir mücadele başlamıştır. Bu kapsamda Şuşa Beyannamesi geleceğe doğru atılmış güçlü bir adımdır. Cenap Prezident Sayın İlham Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız gelecek nesillere barışın miras bırakılması için son derece yapıcı bir yaklaşım sergilemiş; istikrara ve iş birliğine dayalı yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Ermenistan yetkililerinin de mevcut politikalarını bir kenara bırakıp 6'lı Platform önerimiz dahil bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz. Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır. Bu anlayışla üzerimize düşen tarihi sorumluluk gereği bölgemizde barış, huzur ve istikrar için gayret sarf etmeye devam edeceğiz."

AKAR'DAN PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR

Karabağ meselesinde daima Azerbaycan'ın yanında duran Pakistan'a da teşekkür eden Akar, "Tek Vatan Harekatı'na, Vatan Muharebesi'ne katılan kahramanlarımız başta olmak üzere şu anda karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarının her birinin alınlarından öpüyorum. Tüm silah arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum" dedi. Akar sözlerini 'Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği' diyerek tamamladı.

HASANOV: AZERBAYCAN TARİHİNİN EN MUHTEŞEM SAYFALARINDAN

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da uzun yıllardır işgal altında olan toprakların 1 yıl önce şanlı Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını hatırlatarak, "Vatan Muharebesi'nde kazanılan zafer, Azerbaycan tarihinin en muhteşem sayfalarındandır" dedi.

Başkomutan İlham Aliyev'in önderliğindeki bu başarılı harekatla ilgili çok sayıda analiz yapıldığını, o süreçte ve sonrasında 'kardeş Türkiye' tarafından en yüksek seviyede gösterilen siyasi ve manevi desteğin kendilerini daha da güçlendirdiğini ifade eden Hasanov, "Türkiye'nin desteği bununla da bitmedi. Muharebe bittiği günden bugüne dek kurtarılan topraklardaki hayata geçirilen büyük faaliyetlere Türkiye yakından iştirak ediyor. Türkiye yönetimine ve halkına derin minnettarlığımı bildiriyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası, Mehteran Birliği ile sanatçılar Esat Kabaklı, Zafer Albayrak ve Dünya Tekin'in verdiği konserle devam etti. Sanatçıların eserlerine davetliler büyük coşkuyla eşlik etti.