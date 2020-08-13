Son dakika haberleri: Bakan Akar: "Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız"
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Son dakika haberleri: Bakan Akar: "Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız"

Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

Son dakika haberleri: Bakan Akar:
13.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:27

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile takip ettiği Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün tamamlanmasının ardından tatbikata katılan askerlerle bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile tatbikata katılan unsurları tebrik eden Bakan Akar yaptığı açıklamada, "İkinci vatanımız Azerbaycan'da bulunmaktan ben ve arkadaşlarım büyük memnuniyet, heyecan duymaktayız" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki ayrı devlet olsa dahi aynı milletin evlatları olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Bizim tarihimiz, dilimiz, irfanımız, kültürümüz bir. Canımız bir, kanımız bir. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Bir ananın iki oğlu olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler gerçek kardeşlik ilişkisidir. İki bedende bir can olan bu kardeşliğimiz bizim için vazgeçilmezdir" diye konuştu.

Atalardan emanet olan kardeşlik bağını ele ele vererek gelecek nesillere bırakmakla yükümlü olduklarını belirten Bakan Akar, "Bu bilinç içerisinde iki devlet, tek millet anlayışına sahip Azerbaycan ve Türkiye, dün olduğu gibi bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, kederde ve kıvançta, bir ve beraber olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Jeopolitik sorunların, terörün, düzensiz göç hareketlerinin ve güvenlik kaygılarının hızla arttığı bir dönemde, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliği, iş birliği son derece önemlidir" diyen Akar, "Bu nedenle can gardaşımız Azerbaycan ile her alanda süren iyi ilişkilerimizi daha da ilerletmek için çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Hemen her alanda birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, ülkelerimizi daha da güçlü kılarken bölgemizin geleceğini de şekillendirmektedir" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, "Yaptığımız çalışmalar sadece Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili değil, aynı zamanda bölgenin geleceği bakımından da çok önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye ve Azerbaycan, köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla Kafkasya'da ve bölgemizde barış, huzur ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir. İcra edilen tatbikatlar da bu çabalarımızın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Tehdit ve tehlikelere karşı ortak duruş

Bakan Akar, tehdit ve tehlike oluşturan gelişmelerin etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olma gerekliliğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirerek her an harekata hazır bir ordu için modern harp silah, araç ve gereçlerine sahip olmanın yanı sıra iyi eğitimli personel varlığının da önemli olduğunu söyledi. Personelin en üst seviyede yetiştirilmesi ve muharebe şartlarına hazırlanması için tatbikatları önemli birer eğitim aşaması olarak nitelendiren Bakan Akar, müşterek ve birleşik tatbikatların, orduların birlikte çalışabilirlik ve harbe hazırlık seviyesinin en önemli göstergesi olduğunu belirtti.

İcra edilen tatbikatın başarıyla amacına ulaştığını bildiren Bakan Akar, "Bu ve bundan sora yapılacak tatbikatlar ayrıca iki kardeş ülkenin tehdit ve tehlikelere karşı ortak duruşunu da tüm dünyaya göstermektedir" dedi.

"Hamınız salamat ve yahşı galın"

Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir" sözünü hatırlatan Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği hain saldırıyı bir kez daha en şiddetli şekilde kınıyoruz, Azerbaycan halkına başsağlığı, sabır, silahlı kuvvetlerine güç, kuvvet diliyoruz. Yaşadığınız acıyı milletçe derinden hissediyoruz. Şunu çok net ifade etmek isterim ki geçtiğimiz yıllarda Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan'ın haklı davasına ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde 83 milyon Türkiye olarak sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız"

Tatbikata ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Bakan Akar, Tovuz'daki hain saldırıda şehit düşenlerle egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitler ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad ederek, "Hamınız salamat ve yahşı galın" dedi.

"TSK dünyanın en güçlü ordularından biridir ve bu bizim şansımızdır"

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Türkiye ile Azerbaycan'ın aynı millet olduğunu, aynı din, dil ve kültüre sahip olduğunu söyledi. Tatbikat katılımcılarına teşekkürlerini ileten Bakan Hasanov, "TSK dünyanın en güçlü ordularından biridir ve bu bizim şansımızdır. Şansımız şudur ki bu güçlü orduyla tecrübe paylaşıyoruz. TSK bugün tüm dünyaya kendi gücünü gösterdi. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da. İnşallah TSK'nin desteği ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri de kendi kutsal görevini yerine getirecektir. Bir milletin silahlı kuvvetlerinin, zamanı geldiğinde kendi kutsal görevini yerine getireceğinden eminim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Akar, Hasanov ve Komutanlar tatbikatta üstün başarı gösteren personeli tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün başarıyla tamamlanmasının ardından Bakan Akar, mevkidaşı Hasanov ile Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

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