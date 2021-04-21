Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: - Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

- Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki, umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." ifadelerini değerlendirdi.

Bakan Akar, değerlendirmesinde, "Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Bakan Akar, bu yoğun faaliyet döneminde Mehmetçiğin ve TSK mensuplarının moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunun unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki
Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki
Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki
Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL

CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Merve Dizdar Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Bülent Uygun Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 21:20:48. #1.14#

title