Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama

AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören mangasını selamlaması Bakan Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören mangasını selamlaması

Bakan Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi."

Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan cezalandırma operasyonları na ilişkin açıklama

Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan cezalandırma operasyonları na ilişkin açıklama

Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan cezalandırma operasyonları na ilişkin açıklama

Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

 Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan 'cezalandırma operasyonları'na ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama Açıklaması

 Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: '(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz...

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz...
AA / Kasım Sakallı - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören mangasını selamlaması Bakan Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi.

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