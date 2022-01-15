Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama
AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören mangasını selamlaması Bakan Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören mangasını selamlaması
Bakan Akar'ın açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi."