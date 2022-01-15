Son dakika haberleri: Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama: "Cezalandırma operasyonları sonucunda... - Haberler
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Son dakika haberleri: Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama: "Cezalandırma operasyonları sonucunda...

Son dakika haberleri: Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama: "Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi".

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama: "Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi". - ANKARA

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Edinilen son dakika haberine göre Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama: "Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi".

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