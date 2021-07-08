Son dakika haberleri | Bakan Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar (MSB), Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar (MSB), Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı