Son dakika haberleri | Bakan Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
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Son dakika haberleri | Bakan Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberleri | Bakan Akar, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar (MSB), Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar (MSB), Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Milli Savunma Bakanlığından, Akar ve Austin görüşmesinin olumlu ve yapıcı geçtiği, görüşmeye yarın devam edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
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