Son dakika haberleri: Bakan Akar: "(Afganistan'ın havaalanı işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında Kabil...

Son dakika haber... Bakan Akar: "(Afganistan'ın havaalanı işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında Kabil Havaalanı'nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi...