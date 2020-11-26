Son dakika haberleri: Bakan Akar: "(Afganistan'ın havaalanı işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında Kabil...
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Son dakika haberleri: Bakan Akar: "(Afganistan'ın havaalanı işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında Kabil...

26.11.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:51
Son dakika haberleri: Bakan Akar:

Son dakika haber... Bakan Akar: "(Afganistan'ın havaalanı işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında Kabil Havaalanı'nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi...

Bakan Akar: "(Afganistan'ın havaalanı işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında Kabil Havaalanı'nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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