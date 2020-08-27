Son dakika haberleri... Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
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Son dakika haberleri... Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Son dakika haberleri... Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
27.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:28

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ankara Büyükelçisi David Satterfield da yer aldı. Görüşmede Suriye ve Doğu Akdeniz konuları başta olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da görüşme vesilesiyle Bakanlığı ziyaret eden ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti. Kabulde Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da hazır bulundu" denildi


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Kaynak: DHA

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