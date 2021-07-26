Son dakika haberleri... Bakan Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hale getirildi.
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Son dakika haberleri... Bakan Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... Bakan Akar: '24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hale getirildi.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda 1581 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri... Bakan Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hale getirildi. - Haberler
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