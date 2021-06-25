Son dakika haberleri | Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika habere göre Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi (2)ESNAF ZİYARETİ YAPTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya'da 2'nci Ordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduktan sonra Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya'da 2'nci Ordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduktan sonra Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar'a Yeni Malatyaspor futbol takımının forması hediye edildi. Sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Bakan Akar, annesinin yanındaki bir bebeği severek oyuncak hediye etti. Ardından Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Akar, Vali Aydın Baruş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı