Son dakika gündem: Bakan Akar: 1 Ocak 2021'den itibaren 1976 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: 1 Ocak 2021'den itibaren 1976 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021'den itibaren ise bin 976 terörist etkisiz hale getirilmiş, şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nda gaziler ve eşleriyle bir araya geldi. Yemeğin ardından düzenlenen Gaziler Günü Özel konserine katılan Akar, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca söz konusu vatan olduğunda kahramanca çarpışmaktan, canını feda etmekten çekinmediklerini belirterek, "Vatan bizler için asla sıradan bir toprak parçası değildir. Vatan, atalarımızdan devraldığımız en kutsal emanet, aziz şehitlerimizin kanı, kahraman gazilerimizin bir parçasıdır. Bu nedenle, vatan, şehitlik ve gazilik kavramları milletimizin nazarında çok derin anlamlar taşımaktadır" dedi.

Bakan Akar, şehit ve gazileri saygıyla andığını belirterek, bugün Avaşin'de alçak bir saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ümit Solak ile birlikte tüm şehitlere ve ebediyete intikal eden gazilere rahmet diledi.