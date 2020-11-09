Son dakika haberleri! Bahçeye çıkardığı eşyalarını yaktı

Son dakika haberleri: SİVAS'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen O.Y.'nin (28) evinin önünde yaktığı eşyalar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SİVAS'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen O.Y.'nin (28) evinin önünde yaktığı eşyalar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O.Y. ise gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi 52'nci Sokak'ta müstakil bir evde ailesiyle birlikte yaşayan O.Y., saat 20.00 sıralarında, evde bulunan bazı eşyaları bahçeye çıkararak, yakmaya başladı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede adrese gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.Y. yangın sırasında ellerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tedavinin ardından O.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istendi. Bu sırada güçlük çıkaran O.Y.'ye kelepçe takıldı. Ekip aracına bindirilen O.Y. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı