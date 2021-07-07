Son dakika haberleri... Bahçeşehir Koleji, Ganalı basketbolcu Bentil'i transfer etti
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Son dakika haberleri... Bahçeşehir Koleji, Ganalı basketbolcu Bentil'i transfer etti

Son dakika haberleri... Bahçeşehir Koleji, Ganalı basketbolcu Bentil'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Ganalı oyuncu Ben Bentil'i kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Ganalı oyuncu Ben Bentil'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, son olarak Yunanistan şampiyonu ve THY Avrupa Ligi temsilcilerinden Panathinaikos'ta forma giyen uzun forvet Ben Bentil ile anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.

Bentil, Panathinaikos'ta 2 lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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