Son dakika haberleri... Bahçeşehir Koleji, Ganalı basketbolcu Bentil'i transfer etti
Bir son dakika haberine göre Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Ganalı oyuncu Ben Bentil'i kadrosuna kattı.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Ganalı oyuncu Ben Bentil'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, son olarak Yunanistan şampiyonu ve THY Avrupa Ligi temsilcilerinden Panathinaikos'ta forma giyen uzun forvet Ben Bentil ile anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi.
Bentil, Panathinaikos'ta 2 lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan