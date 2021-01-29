Son dakika haberleri: Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama

Emin YEŞİL - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde konfeksiyon atölyesinde ütü kazanı patladı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Toplam 25 çalışanın oldu atölyede öğle molası olması sebebiyle az sayıda çalışan olduğu öğrenilirken şans eseri patlamada ölü ya da yaralı olmadı. İşyerindeki oluşan hasar da içeriden görüntülendi.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"

Patlamaya şahit olan görgü tanığı Gökhan Karataş, "Minibüsümü tamir ettirmek için karşı dükkandaydım. Tam da bu yöne baktığım sırada gürültü oldu. Gürültüyle beraber kazan aşağı düştü. Ben tüp patlaması zannettim. Etrafta panik havası oluştu. İçerde de o bölümde boşluk vardı sanırım" dedi. Bir diğer görgü tanığı Şahabettin Tokdemir, "Cuma saatiydi bir anda patlama oldu. Savaş alanına döndü. Yukarıdaki tekstil firmasında kazan dairesinde olmuş. Deprem oldu zannettim ama çok şükür değilmiş. Cuma saati de olduğu için büyük bir felaket önlendi" ifadelerini kullandı. Patlama olan tekstil atölyesinin giriş katında faaliyet gösteren başka atölye çalışanı Atanur Batdal, "İçerde oturuyordum. Ben o anda büyük bir patlama meydana geldi. Deprem oluyor zannettim sonra dışarı çıkıp bakınca bu olayla karşılaştım. Ütü kazanı patlamış ama Allah'tan kimseye bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği'nden patlamayla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Kocasinan Oto Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazanında patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, işyeri önündeki 3 araçta kısmi hasar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sanayi sitesi esnafımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz" denildi.

PATLAMA ANI KAMERADAÖte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde patlamayla düşen beton parçalarının araçlara zarar verdiği görülüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı