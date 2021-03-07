BAHÇELİEVLER'DE PARKTA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ
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BAHÇELİEVLER'DE PARKTA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ

07.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:47

İstanbul, DHABahçelievler'de bir parkta uyuşturucu satarken polis tarafından suç üstü yakalanarak gözaltına alınan M.A. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul, DHA

Bahçelievler'de bir parkta uyuşturucu satarken polis tarafından suç üstü yakalanarak gözaltına alınan M.A. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, şüpheli M.A'nın boş bir arsada kaldırım yapımında kullanılan parke taşların arasında gizlediği 1 kilo 10 gram bonzai maddesini de ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Yenibosna Merkez Mahallesi Çınar Caddesi'nde bulunan bir oyun parkı içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Parkı izlemeye alan polis 6 Mart'ta şüphelinin park içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Polis, şüphelilerden M.A.'yı suçüstü

yakalayarak gözaltına aldı. M.A'nın üst aramasında bir cep telefonu ve 730 TL para ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Polisin yaptığı çalışmaların devamında, şüphelinin uyuşturucu maddeleri sakladığı Çınar Caddesi üzerindeki boş arsada yapılan aramalarda kaldırım yapımında kullanılan parke taşların arasına gizlenmiş halde daralı ağırlığı 1 kilo 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAHÇELİEVLER'DE PARKTA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ
BAHÇELİEVLER'DE PARKTA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ
BAHÇELİEVLER'DE PARKTA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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