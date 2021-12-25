Son dakika haberleri: (Fotoğraflarıyla) BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (1) - Haberler
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Son dakika haberleri: (Fotoğraflarıyla) BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BAHÇELİEVLER'de 6 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren Aslan P. intihar girişiminde bulundu.

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BAHÇELİEVLER'de 6 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren Aslan P. intihar girişiminde bulundu.

Olay Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Aslan P., 6 yaşındaki oğlunu Devran P.'yi evde bıçaklayarak öldürdü. Aslan P. daha sonra intihar girişiminde bulundu. Anne eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslan P. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

Son dakika haberleri: (Fotoğraflarıyla) BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (1)

Son dakika haberleri: (Fotoğraflarıyla) BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (1)

Son dakika haberleri: (Fotoğraflarıyla) BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (1)

Son dakika haberleri: (Fotoğraflarıyla) BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (1)

Son dakika haberleri: (Fotoğraflarıyla) BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (1)

Son dakika haberleri: (Fotoğraflarıyla) BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET: OĞLUNU ÖLDÜRDÜ (1)

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