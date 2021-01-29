Son dakika haberleri... Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi
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Son dakika haberleri... Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

29.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:26
Son dakika haberleri... Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Bahçelievler'de bir konfeksiyon işletmesinde meydana gelen patlamada, iş yerinde ve 3 araçta hasar oluştu.

Bahçelievler'de bir konfeksiyon işletmesinde meydana gelen patlamada, iş yerinde ve 3 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Nazlı Sokak Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir konfeksiyon işletmesinde ütü kazanı patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Kaymakamlığından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 14.00 sıralarında ilçemiz Kocasinan Oto Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazanında patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, iş yeri önündeki 3 araçta hasar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan patlama anında, patlama sesini duyan çalışanların iş yerlerinden çıktığı görüldü. Ayrıca görüntülere patlamanın etkisiyle etrafa saçılan parçalar ve hasar gören araçlar da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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