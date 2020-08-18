Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DE ARKADAŞINI BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ
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Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DE ARKADAŞINI BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

Son dakika gündem haberine göre Bahçelievler'de bir kişi borcu olduğu öğrenilen arkadaşına otomobil içinde ateş açtı.

18.08.2020 20:30 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:37

Bahçelievler'de bir kişi borcu olduğu öğrenilen arkadaşına otomobil içinde ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ortak otomobil alım satımı yapan iki kişi araç içinde borç meselesi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli ateş açtı. Açılan ateş sonucu tartıştığı kişi ağır yaralandı. Şüpheli, kalfalık yaptığı öğrenilen berber dükkanına girerek beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı hastanede hayatını kaybederken, ateş açan şüpheli çalıştığı berber dükkanında gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı caddede incelemelerde bulundu. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

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Son dakika haberleri: BAHÇELİEVLER'DE ARKADAŞINI BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

Kaynak: DHA

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