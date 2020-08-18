Son dakika haberleri... Bahçelievler'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü Son dakika habere göre Bahçelievler'de bir şahıs alacak verecek meselesi yüzünde kavga ettiği arkadaşını araç içinde silahla vurdu.

Bahçelievler'de bir şahıs alacak verecek meselesi yüzünde kavga ettiği arkadaşını araç içinde silahla vurdu. İçinde vurulduğu araçla hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde dükkan işleten Emirhan ve Orhan isimli iki arkadaş dükkanın önüne park ettikleri araç içinde tartışmaya başladı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Orhan'ın kendisine küfür ettiği gerekçesiyle silahını çıkaran Emirhan, arkadaşına kurşun yağdırdı. Daha sonra arabadan inen Emirhan cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanına girdi.

İÇİNDE VURULDUĞU ARAÇLA HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Orhan ise çevredekiler tarafından içinde vurulduğu araç ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşını vuran Emirhan ise berber dükkanında polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri olay yerinde ve araçta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA