Son dakika haberleri | Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Son dakika haberi: Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir.

Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır."

Kaynak: AA