Son dakika haberleri | Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir.
Son dakika haberi: Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir.
14.09.2020 19:15 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:15
Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır."
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Kaynak: AA