Son dakika haberleri | Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir.
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Son dakika haberleri | Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir.

Son dakika haberi: Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir.

Son dakika haberleri | Bahçeli,
14.09.2020 19:15 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:15

Bahçeli, "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır."

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Kaynak: AA

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