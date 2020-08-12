Son dakika haberleri | Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin...
Son dakika haberi... Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir.
12.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:34
Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin ülkemiz ve uluslararası siyaset gündeminin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücü ve dikkat çekicidir." - ANKARA
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Kaynak: İHA