Son dakika haberleri! Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

24.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:45
Son dakika haberleri! Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Son dakika haberi: Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonuMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. 

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Bahçeli görüşmede, Erdoğan'ı yeniden genel başkanlığa seçilmesinden ötürü tebrik etti. 

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Esra Erol Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:53:04. #1.16#
title