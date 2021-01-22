Son dakika haberleri! Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın güvencesi ve de kaynağıdır."
22.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:20
Son dakika haberler... Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın güvencesi ve de kaynağıdır.
Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın güvencesi ve de kaynağıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan