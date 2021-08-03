Son dakika haberleri! Bahçeli: "CHP ne yaparsa yapsın, bölücü ve terörist HDP neyi söylerse söylesin, Türk milletinin muazzam ve müessir varlığı felaketleri göğüsleyecek,...

Son dakika haber: Bahçeli: "CHP ne yaparsa yapsın, bölücü ve terörist HDP neyi söylerse söylesin, Türk milletinin muazzam ve müessir varlığı felaketleri göğüsleyecek, gerginliği yumuşatacak, gerilimi yatıştıracaktır.