Son dakika haberleri... Bahçeli: "(ABD'nin yaptırım kararı) ABD'nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır. Bu, skandal olmakla birlikte saygısızlık ve nezaketsizliktir."
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Son dakika haberleri... Bahçeli: "(ABD'nin yaptırım kararı) ABD'nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır. Bu, skandal olmakla birlikte saygısızlık ve nezaketsizliktir."

16.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:03
Son dakika haberleri... Bahçeli:

Son dakika gündem haberine göre Bahçeli: "(ABD'nin yaptırım kararı) ABD'nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır.

Bahçeli: "(ABD'nin yaptırım kararı) ABD'nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır. Bu, skandal olmakla birlikte saygısızlık ve nezaketsizliktir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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