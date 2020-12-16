Son dakika haberleri... Bahçeli: "(ABD'nin yaptırım kararı) ABD'nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır. Bu, skandal olmakla birlikte saygısızlık ve nezaketsizliktir."
16.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:03
Son dakika gündem haberine göre Bahçeli: "(ABD'nin yaptırım kararı) ABD'nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır.
Bahçeli: "(ABD'nin yaptırım kararı) ABD'nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır. Bu, skandal olmakla birlikte saygısızlık ve nezaketsizliktir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven