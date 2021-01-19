Son dakika haberleri: Bağlar Belediyesi kaza yapan vatandaşların yardımına ulaştı

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yapan vatandaşların yardımına ulaştı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yapan vatandaşların yardımına ulaştı.

Karacadağ Mahallesi'nde devrilen aracı fark eden ekipler, olay yerine ulaşarak vatandaşlara yardımcı oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşları hastaneye ulaştırdı.

Bölgede kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Karacadağ, Alankoz ve Kolludere mahallelerinde yoğun kar nedeniyle kapanma tehlikesi bulunan yolları açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin