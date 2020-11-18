Son dakika haberleri... Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı : 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberleri... Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı : 1 ölü, 5 yaralı

18.11.2020 00:31 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:36
Son dakika haberleri... Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı : 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberler... Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'yi hedef alan roketli saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'yi hedef alan roketli saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, hükümet konakları ve ABD Bağdat Büyükelçiliği binasının yer aldığı Yeşil Bölge'ye 7 adet katyuşa roketi düştüğü aktarıldı.

Roketlerin 4'nün Yeşil Bölge'ye ve diğerlerinin Bağdat'taki Tıp Hastanesi ile el-Zevra Bahçesi yakınlarına düştüğü belirtilen açıklamada, saldırı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Kendilerine Irak Direniş adı veren grup Ekim ayının 10'nunda ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için saldırılarına ara verdiğini duyurmuştu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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