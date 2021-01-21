Son dakika haberleri... Bağdat'taki patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü
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Son dakika haberleri... Bağdat'taki patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü

21.01.2021 12:58 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:03

Son dakika gündem haberi... Irak ordusu, Bağdat'ın merkezinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Irak ordusu, Bağdat'ın merkezinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı'nda intihar eylemi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son dakika haberleri... Bağdat'taki patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü
Son dakika haberleri... Bağdat'taki patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü
Son dakika haberleri... Bağdat'taki patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü
Son dakika haberleri... Bağdat'taki patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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