Son dakika haberleri: Bağdat'taki el-Taci Üssü, Irak ordusuna teslim edildi Son dakika haberleri... ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Irak'ın başkenti Bağdat'tın kuzeyinde yer alan el-Taci Askeri Üssü'nü Irak ordusuna devretti.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Irak'ın başkenti Bağdat'tın kuzeyinde yer alan el-Taci Askeri Üssü'nü Irak ordusuna devretti.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, Irak ordusunun koalisyon güçleriyle birlikte terör örgütü DEAŞ'a karşı elde ettiği başarılarından dolayı el-Taci Üssü'ndeki koalisyon güçlerine ait bölümünün Irak ordusuna teslim edildiği bildirildi. Açıklamada söz konusu üssün Irak ordusu, hava kuvvetleri ve özel birliklerinin eğitimi için kullanılan önemli bir konum olduğunu vurgulandı. Üssün güvenliğine ilişkin sorumluluğun ise Irak güçleri üstleneceği bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü General Tahsin el-Hafaci ise, koalisyon güçlerinin bugün üsten çekileceğini belirterek, "Koalisyon güçleri el-Taci Üssü'ndeki 8. Mevziiyi Irak ordusuna telim etti. Bu mevzi Avusturalya, Yeni Zelanda ve ABD askerlerinin, Irak ordusunu eğitmek için kullandıkları mevzidir" dedi.

Irak Başbakanı temsilcisinin hazır bulunması ile devir teslim töreninin yapıldığına işaret eden el-Hafaci, üsteki diğer bölümlerin telim edilmesi için bir takvim belirlendiğini söyledi.

Son aylarda koalisyon güçlerine ait üslerini hedef alan roketli saldırılar çerçevesinde el-Taci üssü defalarca saldırıya maruz kalmıştı. Koalisyon güçleri son aylar içerisinde en az 7 üssü Irak ordusuna devretmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA