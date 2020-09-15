Son dakika haberleri | Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor
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Son dakika haberleri | Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor

Son dakika gündem haberi... Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri | Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor
15.09.2020 01:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:28

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

Füzeli saldırı sesi Bağdat'ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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