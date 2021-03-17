Son dakika haberleri: Bağdat'ta ticaret merkezinde dev yangın
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Son dakika haberleri: Bağdat'ta ticaret merkezinde dev yangın

17.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:56
Son dakika haberleri: Bağdat'ta ticaret merkezinde dev yangın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir ticaret merkezinde geniş çaplı yangın çıktı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir ticaret merkezinde geniş çaplı yangın çıktı. Bölgeye 50'den fazla itfaiye aracı gönderildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki el-Karrada bölgesinde bulunan ticaret merkezindeki iş yerlerinden birinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler çevredeki dükkanlara sıçradı. Yangını kontrol altına almak için bölgeye 50'den fazla itfaiye aracı sevk edildi. Alevleri söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ederken, yangının çıkış nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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