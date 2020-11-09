Son dakika haberleri! Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 11 ölü
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Son dakika haberleri! Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 11 ölü

09.11.2020 01:17 | Son Güncelleme: 09.11.2020 01:20
Son dakika haberleri! Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 11 ölü

Son dakika haberler... Irak'ın başkenti Bağdat'ta, terör örgütü DEAŞ saldırısında 11 kişinin öldüğü belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, terör örgütü DEAŞ saldırısında 11 kişinin öldüğü belirtildi.

Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Bağdat'ın batısındaki Rıdvaniye bölgesinde DEAŞ saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda Sünni Haşdi Aşayiri mensubu 5 kişi ve 6 sivil hayatını kaybetti.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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