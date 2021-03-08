Son dakika haberleri... Bağdat'ta çöp konteynerinde el bombası patladı: 8 yaralı
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Son dakika haberleri... Bağdat'ta çöp konteynerinde el bombası patladı: 8 yaralı

08.03.2021 23:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:16
Son dakika haberleri... Bağdat'ta çöp konteynerinde el bombası patladı: 8 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şiilerin İmam Musa el-Kazım'ın mezarına yürüdükleri güzergahta bir çöp konteynerine bırakılan el bombasının patlaması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şiilerin İmam Musa el-Kazım'ın mezarına yürüdükleri güzergahta bir çöp konteynerine bırakılan el bombasının patlaması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımiye ve Azamiye bölgesini birbirine bağlayan El-Eimme (İmamlar) Köprüsü yakınında bir çöp konteynerinde el bombası patladı. Olayda 8 kişi yaralandı.

Şii Müslümanlar, yedinci imamları Musa el-Kazım'ın iki gün sonra başlayacak ölüm yıl dönümü öncesi güneydeki vilayetlerden Kazımiye'deki mezarına yürüyor.

Bağdat'ın birçok bölgesinde ve Kazımiye'de çadırlar kurularak hayır yemekleri ve içecekler dağıtılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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