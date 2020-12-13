Son dakika haberleri: Bağdat'ta 2 milletvekili arasında silahlı çatışma çıktı
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Son dakika haberleri: Bağdat'ta 2 milletvekili arasında silahlı çatışma çıktı

13.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:26
Son dakika haberleri: Bağdat'ta 2 milletvekili arasında silahlı çatışma çıktı

Bir son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Meclisi'nden 2 milletvekili arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Meclisi'nden 2 milletvekili arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Ebu Gureyb bölgesinde Irak Meclisi milletvekillerinden Talal el-Zubai ile Kerim Ebu Sode'nin korumaları arasında silahlı çatışma çıktı. İlçedeki sokakların asfaltlama çalışmaları sırasında bölgede bulunan milletvekilleri arasındaki sözlü taciz silahlı çatışmaya dönüştü.

Korumaların birbirine ateş açması bölgede paniğe neden olurken, görgü tanıkları bazı vatandaşların çatışmada yaralandığını iddia etti.

Çatışma anı çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kaydederken kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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