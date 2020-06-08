Son dakika haberleri: Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı
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Son dakika haberleri: Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı

Son dakika haberi: Irak'ın başkenti Bağdat'ta, havalimanı yakınına füze saldırısı yapıldığı bildirildi.

Son dakika haberleri: Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı
08.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:09

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, havalimanı yakınına füze saldırısı yapıldığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı yapıldı. Füzenin, Bağdat'ın güneyindeki Arab Hudayr bölgesinden atıldığı tespit edildi." denildi.

Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin söz konusu "terör saldırısını" gerçekleştiren tarafların yakalanması için arama çalışmalarına başladığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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