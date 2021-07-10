Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 68 yaşındaki Güler Baykal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 68 yaşındaki Güler Baykal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Bülent Kaya yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı. Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet, bank ve ağaca çarparak durabildi. Feci kazada ağır yaralanan ve vücudunda kırıklar oluşan kadın hastanede tedavi altına alınırken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

68 yaşındaki Güler Baykal'ın tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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